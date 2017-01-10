FETÖ üyeleri şekilden şekile giriyor

Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri kendilerini gizlemek için şekilden şekile girdiği bildirildi.

Adli makamların; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ/PDY üyelerinin tanınmamak için peruk taktığı, top sakal bıraktığı, büyük numaralı gözlük kullandığı, saçlarının rengini değiştirdiğini tespit etti.

Güvenlik güçlerinin kendilerini gizleyen FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İŞTE O ÖRNEKLER





SAÇINI BOYATTI, 10 NUMARA GÖZLÜK TAKTI!

GÜLTEKİN AVCI: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eski Cumhuriyet savcısı ve avukat olan Gültekin Avcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Evinde ve çalıştığı bürosunda bulunamayan Gültekin Avcı, uzun süre polise teslim olmadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yetkilileri, Gültekin Avcı'yı İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Gültekin Avcı'nın, tanınmamak için beyaz olan saçlarını kahverengine boyattığı ve büyük numaralı gözlük kullandığı görüldü. Gültekin Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gültekin Avcı, Tahşiye'de kumpas soruşturmasında tutuklu olan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatlığını yapıyor. Avcı, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurduğu" iddiasına yönelik açılan davanın da sanığı..



PERUK TAKTI, SAKAL BIRAKTI

İRFAN ARABACI: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı'nda görev yapan, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen Tuğamiral İrfan Arabacı, kimliğini gizlemek için peruk takmış ve uzun sakal bırakmıştı.

Arabacı'nın, İzmir Buca'da evde saklandığı, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı, kimliğini gizlemek için de evde ele geçirilen perukları takarak sokağa çıktığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrfan Arabacı tutuklandı.





DONANMA KOMUTANLARI; BIYIK VE TOP SAKAL BIRAKTI!

HAYRETTİN İMREN: Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından kayıplara karıştı. Tuzla'da saklandığı evde yakalanan Hayrettin İmren'in, tanınmamak için bıyık bıraktığı gözlendi.

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki Donanma Komutanlığı'nda Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in, darbe girişimin olduğu gece ilerleyen saatlerde askerlere, "Artık, Donanma'nın hakimiyeti bende. Donanma komutanı gelse bile tutuklayacağım. Bunu engellemek isterseniz önce bana sıkacaksınız" diye seslendiği basında yer almıştı.

Hayrettin İmren, darbe girişiminin başarısız olması üzerine Sahil Güvenlik botu ile kaçmış. İzmit'te bir rıhtıma yanaşan botta bulunan Hayrettin İmren bir araca alınarak kaçırılmıştı.

NAZMİ EKİCİ: Güney Grup eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici de, eski amiral Hayrettin İmren'le birlikte firar etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı alınan Nazmi Ekici tanınmamak için top sakal bırakmıştı.





KOZMİK SAVCI TOP SAKALLI, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

MUSTAFA BİLGİLİ: Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturma yürüten eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde 9 Kasım 2016'da, polis denetimi sırasında sahte kimlikle yakalanmıştı. Üzerinden "Abdullah Bilgili" adına kısmen tahrip edilmiş kimlik çıkan eski savcı Mustafa Bilgili, tanınmamak için top sakal bırakmıştı.

Mustafa Bilgili, 15 Temmuz darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilmişti. Bilgili, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı. Bilgili, Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda 20 gün boyunca arama yaptırmıştı.





ESKİ POLİS MÜDÜRÜ ASKERİ KAMUFLAJLA YAKALANDI

MİTHAT AYNACI: FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle açığa alınan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, darbeye kalkışanların kullandığı Vatan Caddesi'ne gelen bir tank içerisinde, askeri üniformasıyla yakalanmıştı.

17-25 Aralık darbe sürecinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olan ve daha sonra FETÖ/PDY bağlantısı olduğu iddiasıyla açığa alınan Mithat Aynacı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek üzere Vatan Caddesi'ne konuşlanan bir tankın içerisinde üniformayla yakalanmıştı.





BERE VE SİYAH GÖZLÜKLE DOLAŞIYOR

EKREM DUMANLI: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, tanınmamak için bere ve gözlük takıyor.

Ekrem Dumanlı, Dumanlı, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği New Jersey eyaletindeki "Jersey Garden" isimli alışveriş merkezinde eşi ve çocuğuyla alışveriş yaparken fotoğraflandı.



