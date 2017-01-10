Gaziantep'te polise ikinci saldırı iddiası!

Gaziantep'te, akşam saatlerinde devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldığı iddia edildi. Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne terörist saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayının da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildiği iddia edildi. Gaziantep Valiliği ise olaya ilişkin bir açıklama yaparak ikinci bir saldırının sözkonusu olmadığını ifade etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde polislerin 'dur' ihtarına rağmen durmayan ve kaza sonucu duran çalıntı otomobil ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın asayiş olarak değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Nizip ilçemizden bugün çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi'nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde, araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir."