Ataköy Camii’deki faciada belediyeye şok suçlama!

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde dün meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 56 kişinin yaralanmasına neden olan tente çatının çökmesi faciasında Bakırköy Belediyesi’ne ihmal suçlaması!

İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy 5. Kısım Camii'nde dün yaşanan faciada tente çatı cenaze namazı esnasında çökmüş, kaza esnasında 1 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralanmıştı.

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler yoğun kar nedeniyle üzeri dolan ve ağırlığı kaldıramayıp cenaze namazı esnasında çok sayıda insanın üzerine çöken tente çatı faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'ın 'Tehlikenin cami imamı tarafından daha önceden görülerek ilgililere bildirildiğini, ilgililerin vaktinde gelmediğini ve cami imamının gerek defalarca anons yaparak ve gerekse ilgili yerlerle ısrarlı telefon görüşmesi yapması neticesinde alana girilmesini önlemek amacıyla güvenlik şeridi çektirdiğini" sözlerini hatırlatarak meydana gelen faciada Bakırköy Belediyesi'nin ihmali olduğunu ileri süren AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler açıklamasında şunları söyledi;

"10.01.2017 tarihinde Ataköy 5.Kısım Camii'nde vatandaşlarımızın cenaze namazı kıldığı sırada 2013 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından Cami avlusunda yapılan tentelerin biriken yoğun karın ağırlığını taşıyamayarak çökmesi sonucunda 1 vatandaşımızın vefatı 56 vatandaşımızın yaralandığı elim bir kaza yaşanmıştır. Bu elem kaza sonucunda Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan Rahmet yakınlarınıda başsağlığı , yaralı Vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Özellikle belirtmek gerekir ki ; Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan tentenin yoğun kar yükünü taşıyamayacağı açıkça ortadadır.

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kazayla ilgili ulusal basına ilişkin yaptığı açıklamada "Tehlikenin Cami İmamı tarafından daha önceden görülerek ilgililere bildirildiğini, ilgililerin vaktinde gelmediğini ve Cami imamının gerek defalarca anons yaparak ve gerekse ilgili yerlerle ısrarlı telefon görüşmesi yapması neticesinde alana girilmesini önlemek amacıyla güvenlik şeridi çektirdiğini" ifade etmiştir.

Ancak Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tente temizliğinin ivedilikle yapılmasının sağlanması ve yaşanan elim kaza esnasında orada bulunan Belediye Zabıtaları tarafından tentenin bulunduğu alana çekilen güvenlik şeridinin kaldırılmayarak alanın kesinlikle kullandırılmaması olması gerekirken, tüm bunların yapılmayarak Bakırköy Belediye Başkanı ve diğer belediye yetkililerin, cami imamını hedef göstererek olayı saptırmaya çalışması kabul edilebilir bir durum değildir.

İhmalin ne şekilde gerçekleştiğinin gerek İdari ve gerekse Adli Soruşturma neticesinde ortaya çıkacağı kuşkusuz olduğu halde olaya ilişkin sorumluluktan kurtulmaya yönelik algı çalışmasına yönelik açıklamaların yapılması yerel birçok konuda olduğu gibi yoğun kar yağışı esnasında da Bakırköy Belediyesi'nin çalışmalarında başarılı olamadığının ve Bakırköy'e yeterli hizmet veremediğinin açık göstergesidir."

Kaynak: Sabah