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ile ilişkisi tespit edilen 6 kapatıldı

İHA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 15:52
FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 6 dernek kapatıldı
FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 6 dernek kapatıldı

’de ile ilişkisi tespit edilen 6 kapatıldı. İşte o dernekler...

'de 'ye yönelik mücadele kapsamında, FETÖ ile ilişkisi olduğu düşünülen ler hakkında başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme neticesinde FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Rize Sanayisi ve İş Adamları Derneği, Rize Yarenler Çalışma Derneği, Gülbahar Hatun Derneği, Rize Eğitim Derneği, Şahika Spor Kulübü ve Rize Köylerini Kalkındırma Derneği kapatıldı. Kapatılan derneklere ait hesaplar ise inceleme altına alındı. Dernek faaliyetleri ve yöneticileri hakkındaki inceleme ise sürüyor.