'Reina saldırganı' ihbarında detaylar ortaya çıkmaya başladı

Bağcılar Kirazlı metro hattında görüldüğü belitilen Reina saldırısı şüphelisine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

GRİ PANTOLONLU AYAĞI AKSIYOR

Sabah'ın edindiği bilgiye göre Reina saldırganı olduğu düşünülen şahıs ilk olarak Esenler Otogar metro durağında görüldü. Gri pantolon, siyah deri mont ve bordo kapşonlu olan kişinin ayağının aksadığı belirtildi. Buradan Bağcılar Kirazlı metrosuna binen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

O KİŞİ REİNA SALDIRGANI MI?

Güvenlik güçlerinin, şüphelinin Reina saldırganı olup olmadığını tespit etmek için kamera kayıtlarını incelediği belirtildi.

Konuyla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor