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Sakarya terör operasyonu: 8 kişi adliyeye sevk edildi

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 12:19
Sakarya terör operasyonu: 8 kişi adliyeye sevk edildi
Sakarya terör operasyonu: 8 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe Başkanı M. Hakkı Sonsuz, üniversite öğrencileri M.O, M.N.A ile M.S.Ç, Z.K, M.G. ve K.K. adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.