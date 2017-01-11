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Teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 18:48
Teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı
Teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı

Anayasa değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.

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