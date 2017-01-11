Teklifin 3. maddesi üzerinde görüşmeler başladı

Anayasa değişiklik teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.
Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.
Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.TBMM'DE ANAYASA TEKLİFİ MESAİSİ İŞTE 21 MADDELİK YENİ ANAYASA TEKLİFİ