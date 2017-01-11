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Üniversite değil, örgüt üssü!

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 10:58 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 11:12
Üniversite değil, örgüt üssü!
Üniversite değil, örgüt üssü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün sert tepki gösterdiği firarisi 'ı rektör yapan üniversitenin skandalları bununla bitmiyor.

Firari 'cülerin barındığı , ABD'deki FETÖ yapılanmasının üssü konumunda. Firari rektör Tekalan'la birlikte Hakan Şükür gibi kaçaklar bu üniversitede görev alıyor. Üniversiteye en büyük destek Obama yönetiminden, Joe Biden'ın eşi dahil Obama'ya yakın bir çok isim sık sık North American Üniversitesini ziyaret ediyor. Ayrıca Türkiye'yi şikayet eden ve PKK'ya sahip çıkan bildirilerde de üniversite rektörünün imzası var.

Taha Dağlı'nın Haber 7'de yayınlanan analizine göre ABD'nin sahip çıktığı FETÖ firarisi , Houston'daki North American Üniversitesine rektör yapıldı. Peki bu üniversite kimin, ABD yönetiminden kimlerle işbirliği içerisinde?

FETÖ'nun ABD'deki charter okullarının yanı sıra bir de üniversiteleri var.

Terör örgütünün ABD'de üç üniversitesi bulunuyor. Bunlardan biri Virginia Fairfax'taki Virginina International Üniversitesi. Diğeri Illinois'teki Amerikan College, üçüncüsü ise FETÖ firarisi Tekalan'ın rektör yapıldığı Houston'daki North American Üniversitesi.

North American Üniversitesi sadace Tekalan'a değil onun gibi diğer FETÖ firarilerinin de barındırıldığı bir yer. Tekalan'dan önce bu üniversitede göreve başlayan bir diğer isim FETÖ firarisi Hakan Şükür. Hakan Şükür, geçtiğimiz Nisan ayında üniversitenin bazı programlarına katıldı.