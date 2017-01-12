TBMM'de anayasa görüşmeleri esnasında çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı.

Meclis'te anayasa görüşmeleri esnasında gerilim bayağı yüksekti.

ŞAHİN'İN BURNU KIRILDI

Vekilller arasında çıkan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in de burnu kırıldı.

BAŞBAKAN ZİYARET ETTİ

5. maddenin kabulünün ardından Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı