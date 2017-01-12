Başika'da gerçek ne?

Başbakan Binali Yıldırım'ın dönüşü sonrasında Başika'dan çekilme konusunda Irak'tan açıklamalar gelince Türkiye'den jet cevap geldi. Peki son durum ve gerçekler ne? İşte ayrıntılar

Konu hassas olduğu ve "medya üzerinden konuşmayalım" diye mutabakata varıldığı için Ankara, bir hayli sessiz kalmayı tercih etti. Ama Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam el Alevi dün basın toplantısı düzenleyip, tek taraflı manipülasyona yönelince şartlar değişti.

PEKİ GERÇEK NE?

Mesele, tahmin edileceği üzere "Başika!" (...)

Başika Eğitim Kampı noktasında Ankara'nın verdiği güvence çok açık: "Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıyoruz veriyoruz. Başika'nın bir Irak kampı olduğunu kabul ediyoruz."

Sonrası... 'Ama'larla dolu.

Nedenine gelince... Türkiye, Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin tüm ısrarına rağmen Başika'dan çekilme hususunda "yazılı güvence" vermedi. Sadece "dostane çözümden" bahsetti.

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