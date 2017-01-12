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ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Şahin'e geçmiş olsun ziyareti!
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'dan 'e geçmiş olsun i!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Şahin'e geçmiş olsun ziyareti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Şahin'e geçmiş olsun ziyareti!

Cumhhurbaşkanı , TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 'i evinde etti

Recep Tayyip , TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 'i evinde etti.

Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık bir saat süren ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.