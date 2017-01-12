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Eren Erdem li vekili bacağından ısırdı

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 13:39
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

'li vekillerle liler arasında 'te yaşanan arbede sırasında CHP'li Erdem'in, AK Parti'li Balta'yı ısırdığı ortaya çıktı.

Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde gerginlik tırmanarak sürdü. Görüşmeleri aksatmakta kararlı olan milletvekilleri, Meclis'te kavga çıkardı.

"EREN ERDEM AK PARTİLİ VEKİLİ ISIRDI"

CHP ile vekillerinin birbirine girdiği sıralarda CHP'li bir vekilin AK Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta'yı bacağından ısırdığı iddia edildi. Balta, söz konusu iddiayı fotoğraflarla destekleyerek Twitter'dan paylaştı.

Gazeteci Cem Küçük bu iddiayı bir adım öteye taşıyarak söz konusu CHP'li vekilin Eren Erdem olduğunu savundu.

BÜTÜN AŞILARI YAPTIRDIM

Balta, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" dedi, bu açıklamanın ardından ısıran kişinin Eren Erdem olduğu ortaya çıktı.