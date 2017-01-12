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Rus Büyükelçi'nin katili Altıntaş'ın si 24 gündür da bekletiliyor

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 10:13
Rus Büyükelçi'nin katili Altıntaş'ın cenazesi 24 gündür morgda bekletiliyor
Rus Büyükelçi'nin katili Altıntaş'ın cenazesi 24 gündür morgda bekletiliyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen Altıntaş'ın ailesi tarafından alınmayan sinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi 'u silahlı saldırıyla öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru 'ın ailesi tarafından alınmayan sinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesi için işlem başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 tarihinde Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük sürede Altıntaş'ın cenazesi teslim alınmadı.

- 24 gündür da bekletiliyor

Aile tarafından kabul edilmeyen ve yaklaşık 24 gündür Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca işlem başlatıldı.

Yönetmelik hükmü gereğince Adli Tıp Kurumu tarafından Altıntaş'ın cenazesinin defnedilmesi için belediyeye yazı yazıldı.

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.