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Seri katil için istenen belli oldu

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 15:48
Seri katil Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu
Seri katil Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu

Savcılık hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sıyla cezalandırılması istendi.

'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sıyla cezalandırılması istendi.

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