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'ta PKK barınakları imha edildi

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 12:54
Zap'ta PKK barınakları imha edildi
Zap'ta PKK barınakları imha edildi

'ın kuzeyinde bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

'ın kuzeyinde bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin de bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.