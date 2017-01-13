AK Partili Şahin’in burnu nasıl kırıldı?

TBMM’de devam eden anayasa görüşmelerinde her gün ayrı bir skandala imza atan CHP’ye, Ak Parti’den sert tepki. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaşanan olaylara ilişkin “CHP milletten ve gazi meclisten özür dilemeli” açıklamasında bulundu. CHP’li Tanal’ın bugün meclise köpeği ile gelmesiyle ilgili olarak Mehmet Muş, “Kendisini ciddiyete davet ediyorum. Bu olayların sulandırılması TBMM’nin ciddiyetine uyuşan bir hareket değil” dedi.

TBMM'de devam eden anayasa görüşmelerinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunun kırıldığı olayla ilgili tespitlerini aktardı. Olayın yaşandığı ana ait görüntüleri izlediklerini ifade eden Muş açıklamasında, "Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnunun kırılma anı görülüyor. Bunu yapan kişinin CHP Antalya milletvekilinin olduğu görülüyor" dedi.

Mehmet Muş açıklamasında şunları kaydetti:

"Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ifade ettik. Neden arkadaşlarımız bu şiddete maruz kaldı. Biz meclis kürsüsünü işgal eden CHP'lilere bu yaptığınızın demokrasi ile uyuşan bir hareket değildir dedik. Arkadaşlarımız kendilerine bunu ifade ederken görüntülerde de görülüyor. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnunun kırılma anı görülüyor. Bunu yapan kişinin CHP Antalya milletvekilinin olduğu görülüyor."

AK Partili Mehmet Muş'un Ahaber'e yaptığı açıklamalar şöyle:

HERHANGİ BİR HUKUKİ İŞLEM BAŞLADI MI?

Genel Başkan Yardımcımız sağlığına kavuştuğunda böyle bir girişimde bulunabilir. Meclis kürsüsünün önünde dururken birisi koşar adım geliyor, burnuna vuruyor ve aynı şekilde koşar adım oradan uzaklaşıyor. Biz burası parlamento dedik. Kaldı ki bu hareketi yapan milletin görevlendirdiği bir vekil. Onun yapması gereken savunduğu ideolojiyi burada belirtmek. Fiziki güç kullanıyor, sinsi bir şekilde kalabalığın içinden geliyor, vuruyor ve kaçıyor. Keza Muhammed Balta'nın yaşadığı olayda, bacağının ısırılması, pansumanlar ve aşısını yaptı. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunların sorumlusu CHP… Ne zamandan beri bir milletvekilinin burnunu kırmak demokratik bir hak oldu. CHP çıkıp bu milletten ve gazi meclisten özür dilemedi.

Mehmet Muş A Haber'e konuştu

MAHMUT TANAL'IN MECLİS'E KÖPEĞİ İLE GELMESİ

Kendisini ciddiyete davet ediyorum. Bu olayların sulandırılması TBMM'nin ciddiyetine uyuşan bir hareket değil. Bunun için daha fazla yoruma gerek yok. Kendisini ciddiyete davet ediyorum.