Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika "Yeni anayasa" açıklaması. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki anayasa görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten, bir milletvekili arkadaşımızın burnunu kırması, bir başka milletvekili arkadaşımızın afedersiniz ayağının dişlenmesi, bunları arzu etmezdik. Buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir. Asıl değil, asıl bekliyor. 330 aşıldıktan sonra nihai kararı ben vereceğim diyor. Bu hafta içinde bu (anayasa değişikliği) biter ve bittikten sonra da işin zaten asıl sahibine gidecek. Asıl sahibi millet" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan eşlik etti. Vatandaşlar, cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni anayasa açıklaması

"BU İŞ BU HAFTA İÇİNDE BİTER"

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de devam eden anayasa görüşmelerinde yaşanan olaylara ilişkin, "Bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten, bir milletvekili arkadaşımızın burnunu kırması, bir başka milletvekili arkadaşımızın afedersiniz ayağının dişlenmesi, bunları arzu etmezdik. Buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir. Asıl değil, asıl bekliyor. 330 aşıldıktan sonra nihai kararı ben vereceğim diyor. Bu hafta içinde bu (anayasa değişikliği) biter ve bittikten sonra da işin zaten asıl sahibine gidecek. Asıl sahibi millet" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin"

"İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten."

"Parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçimden söz edilebilir. Samimi, dürüst bir şekilde, kavga gürültüye gerek yok. İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz ve saygı duyacağız. Olay bu."

KIBRIS'TA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

"Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil."

"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur."

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

"Bu hafta içinde biz ekonomideki, gerek hükümetteki arkadaşlarımız gerekse benim cumhurbaşkanlığındaki danışmanlarım tekrar bir değerlendirmeyi yapacağız. Burada ürkecek herhangi bir şey söz konusu değil ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum. 'Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün' diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacaktır."

"Yerli parayla ihalat ve ihracatın yapılması konusunda anlaştığımız ülkeler var. Bu çalışma başlayınca döviz üzerindeki ateşin düşeceğine inanıyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HADDİNİZİ BİLİN, MİLLETE SAYGI DUYUN