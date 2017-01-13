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'li eski na alındı!

AA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 18:27
DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı!
DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı gözaltına alındı!

'in ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 'li eski Nusaybin da na alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan eski da na alındı.

Kaya ile gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi.

Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.