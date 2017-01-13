FETÖ’nün ipi dışarıda

FETÖ Çatı Davası’nda eski örgüt mensubu Hayati Küçük : Okullar, ABD, İsrail ve İngiltere Büyükelçiliği’ne aylık rapor veriyordu. Öğretmen olarak gelen ABD vatandaşları ise CIA ve FBI bağlantılıydı, ABD’li heyet düzenli olarak teftiş ediyordu

Darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Davanın dünkü duruşmasına, tanıklığına başvurulan eski örgüt mensubu Hayati Küçük'ün ifadeleri damgasını vurdu. Örgüt adına Gürcistan'daki okulların sorumluluğunu üstlenen Küçük, Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı okurken "abiler" tarafından hafta sonları "Işıkevleri"ne götürülmeye başlandığını, cemaatle bu şekilde tanıştığını anlattı. Küçük, liseden sonra tıp eğitimi için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittiğini, o sırada Gürcistan imamı olan, hayatta bulunmayan Mesut Bozkır'ın "Hoca'nın selamını getirdim. Burada Bediüzzaman'ın medresesini açacağız" dediğini söyledi. Küçük, Gürcistan'da örgüte ait Süleyman Demirel Koleji ile Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'ni kurduklarını kaydetti. Küçük, aynı dönemde örgüt yöneticilerinin talebiyle tıp fakültesini bırakarak, uluslararası ilişkiler eğitimi almaya başladığını, yine Fetullah Gülen'in talimatıyla evlendiğini, ancak eşini örgütün değil, kendisinin seçtiğini ve Gürcistan'daki okulları Gürcü eşi üzerine açtıklarını bildirdi.

ELÇİLİKLERE AYLIK RAPOR

Küçük, 2005'te örgütten ayrılışına ilişkin, şunları söyledi: "Her ay ABD, İngiltere ve İsrail büyükelçiliklerine faaliyet raporları veriliyordu. 'Neden buralara rapor veriyoruz?' dedik, ciddi kavgamız oldu. Bize öğretmen olarak gelen Amerikan vatandaşları vardı. Daha sonra bunların CIA, FBI ile bağlantılı olduklarını fark ettik. Okullar ABD'den gelen heyetçe teftiş ediliyordu. Bunları gördük, yaşadık. Para bizim, emek bizim, ama biz bu ülkelere rapor veriyorduk. Bu milletin parasıyla yapılan kurumların neden buraya rapor verdiğini düşündüm. Bu, her ülkede yapılıyormuş. Hoca'nın orada, Pensilvanya'da olması, yaşanan olaylara baktığımız zaman bu büyük ahtapotun başı bu ülkeler ki, o ülkelere ne yaptığımızı rapor veriyoruz."



REİNA'DA FETÖ BAĞI VAR

Küçük Gürcistan'da katıldığı bir toplantıda gözyaşları içinde şarap içtiğini söyledi. FETÖ'nün PKK ve DHKP-C gibi örgütlere de el attığını söyleyen Küçük, İstanbul'da 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına da FETÖ'nün lojistik destek sağladığını ileri sürdü.



ÖNCE KİLİSE SONRA OKUL İNŞAATI

Gürcistan'da örgüte ait bir kurum için tahsis edilen arazinin görüntülerini gösterdiği Fetullah Gülen'in, "Hayati Bey, bu yerin durumunu kilise biliyor mu?" diye sorduğunu kaydeden Küçük, örgütün, zaman zaman kiliselere de el altından yardımda bulunduğunu anlattı.



HİMMET VERMEYEN YANAR

Örgütün yurt dışında da "himmet" topladığını söyleyen Küçük, "Yabancı ülkelerde himmet daha kolay toplanıyordu. İşadamları cemaate mahkumdu. Yoksa canına okurlardı. Hayati tehlikesi de olabilir, dükkanı, fabrikası da kapatılabilirdi" ifadelerini kullandı.

278 GÖZALTI, 60 TUTUKLAMA

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde süren operasyonlar kapsamında polis, asker, kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 191 şüpheli ile Erzurum'da aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı, 60 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında Elazığ'da il imamı, Kırklareli'nde komiser yardımcılarından sorumlu imam, Aydın'da aralarında Söke Milli Eğitim Müdürü Ünat Aydın ve Eğitim-Bir-Sen Söke temsilcisi Ali Yüksel ile eşinin de bulunduğu 9 şüpheli, Erzurum'da 10'u polis 15 kişi, Bayburt'ta 2 komiser yardımcısı, Bilecik'te 6, Hatay'da 16, Mardin'de 4, Ankara'da 3, Sakarya'da 2 şüpheli de bulunuyor.

O İSİM DE TUTUKLANDI

Düzce'de ByLock kullanan bir avukat ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan ve geçen hafta Antalya'da, mağaraya koydukları sahte külçe altınlarla dolandırıcılık yapmak isterken yakalanan, emekli 2. sınıf emniyet müdürü Maksut K. FETÖ soruşturmasından tutuklandı.

Alparslan KÖRÜKÇÜ-Abbas ÇAKAR- Murat SAVAŞ-Vedat YİTİK- Özkan AYDIN-Yaser ÇAPAROĞLU-Hüseyin CUMALI-Ali Faik ATAY