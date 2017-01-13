Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yeni müfredatı açıkladı!

Eğitim-öğretimde devrim gibi değişiklik.. İki yıldır üzerinde çalışılıyordu... Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısında, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde hayata geçirilecek olan "Yeni Müfredata" ilişkin bilgiler verdi. Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır" dedi.

Milyonlarca öğrenci için yenilenen müfredatla 51 programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak. 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.

İki yıldır üzerinde çalışılan Yeni Müfredat'a geçildiği haberini veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler" dedi.

Bakan Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

HANGİ SINIFLAR YENİ MÜFREDATLA EĞİTİME BAŞLAYACAK?

"Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrencimiz değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecektir. 1. sınıf. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni müfredatla eğitim görecekler."

VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞÜ ALINACAK MI?

"Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla ilgili bu süreçte, programlarla veya ders programları ile ilgili söylenecek bir eleştiri varsa bu dönemde söylenmesini istiyoruz. Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz. 10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı"

TASLAK PROGRAMLAR HAZIRLANIRKEN NELER DİKKATE ALINDI?

"53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır. Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı. Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı. Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi. Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı."

DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

"Anadilde iletişim, bir diğer dilde iletişim, temel matematik, djital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenmek, vatandaşlık ve sivil yetkinlik, kültürel dışa vurum... Öğrencilerimizin öz güveni olsun, kendini eleştirebilsin, kusur ve hataları görebilsin. Böyle olunca birlik ve beraberlik içinde yaşayabilir. Öğrencilerimize verilecek eğitimde bu ana başlıklar dikkate alındı. Programlar kesinleşip, halkımızın katkısını aldıktan sonra öğretmenlere programlar verilecek ve ondan sonra ders saatlerine karar verilecek. Bazı ağırlıklı derslerde az sayıda ders verdiğimiz durumlar var. Ders saati yerine konuları azaltmak lazım. Amacımız öğrenciye çok bilgi vermek değil, verilen bilginin hayatı boyunca ona yardımcı olması"

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK MI?

"Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler."