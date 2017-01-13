TBMM Başkanvekili Aydın, hakkındaki iddiaya yanıt verdi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "FETÖ teröristbaşı ile hayatımın hiçbir döneminde bırakın birini tanıştırmayı, yakından ve uzaktan dahi bile görmemiş olmama rağmen, bu yazılanlar gazetecilik ahlakının hiçbir yerinde yoktur." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bir gazetede hakkında çıkan haberle ilgili iddialara yanıt verdi.

"Adına köşe yazısı denen yazılarla gazete sütunlarında iftira ve yalan tellallığı yapılmasının" büyük bir ayıp olduğunu belirten Aydın, "Düzenlenen kurgunun zamanlaması ne büyük bir tesadüftür. TBMM'de anayasa görüşmelerinin yapıldığı haftada ve benim Meclis Başkanvekili olarak görev yaptığım ana denk gelmesi de ne manidardır." ifadesini kullandı.

Başkanvekili Aydın, "Demek ki bu görüşmelerde birilerine ne kadar zarar vermişiz, birilerinin ne kadar canını sıkmışız, birilerinin ne kadar canını acıtmışız. Akılla, fikirle, siyasetle, haya ve terbiye ile baş edemeyeceklerini anlayınca o birileri, ne büyük bir boşluğa düşmüşler. Yazıklar olsun." diye konuştu.

- "NE KADAR DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZI BİR KEZ DAHA GÖRÜYORUM"

Ahmet Aydın, şöyle konuştu:

"Köşe yazısı diye yazılanlar, hiçbir dayanağı olmayan, tamamen siyaseten kayıplarını bertaraf etmek için şuursuz ve kendinden geçmişçesine atılan iftiralar, tamamen TBMM'deki hukuka dayalı tutumumu temel alarak kurgulananlar, adeta bir yalanlar kompozisyonu şeklinde oluşturulmak istenenler karşısında, ne kadar doğru ve hayırlı bir iş yaptığımızı bir kez daha görüyorum.

Aslında karakteri ve hayatı şer üstüne, yalan üstüne bina olmuş müfterilere cevap vermek bile fikri ve duruşu belli olana, hayatı ve safı her zaman daim olana bir zuldür. Lakin buradan kendilerine siyaseten kazanç sağlayacağını sananların milleti kandırmamaları için karşılarında durmak da milletin bize verdiği en asli görevdir. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum ki FETÖ teröristbaşı ile hayatımın hiçbir döneminde bırakın birini tanıştırmayı, yakından ve uzaktan dahi bile görmemiş olmama rağmen, - yıllardır çizgisini dürüstlük üstüne kurmuş basın mensuplarını tenzih ederek ifade etmek isterim ki - bu yazılanlar gazetecilik ahlakının hiçbir yerinde yoktur."

Aydın, basın ahlak ve kuralları ayaklar altına alınarak yazılanların amacının, sadece ve sadece TBMM Genel Kurulundaki tutumuna karşı ihtiras dolu siyasetlerini temel alarak meseleleri bambaşka mecralara taşımaktan ibaret olduğunu söyledi.

"Aziz milletim bir kez daha bilsin ki bu çırpınışlar ve içten içe çürümüşlüğün verdiği bu hezeyanlar, ne siyasi ahlakımıza ne de geçmişten bugüne gelen ve hiçbir dönemde yalpalamayan, herhangi bir yan yola sapmayan yolumuza, bir çakıl taşı kadar dahi zarar veremeyecektir." diyen Aydın, hakkındaki bu iddia ve suçlamalara karşı hukuki olarak gerekli her türlü işlemi yapacağını sözlerine ekledi.