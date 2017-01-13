X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’da terör operasyonu: 16 gözaltı

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 10:46
Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı
Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde / terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, yardım ve yataklıkta bulunan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği ifade edilen açıklamada,

"TERÖR OLAYINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTE"

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.