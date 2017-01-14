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'te : 6 terörist öldürüldü!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 18:52 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 19:04
Bitlis'te hava harekatı: 6 terörist öldürüldü!
Bitlis'te hava harekatı: 6 terörist öldürüldü!

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09-09.38 saatleri arasında Sehi Ormanları kırsalına düzenlendi.

Harekatta bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Harekat sonucunda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.