‘Tersine beyin göçü’ dediler düpedüz ihanet çıktı

Firari FETÖ’cü Tekalan ve Uslu’yu istihdam eden North American ve Virgina International üniversiteleri yıllarca örgüt militanı yetiştirip ‘parlak çocuk’ diye Türkiye’ye yolladı

FETÖ, ABD'de fonladığı North American ve Virginia International üniversiteleri, American Islamic College ile kendisine bağlı pekçok dil okulunu terörist yetiştirmek amacıyla kullanmaya devam ediyor. Bu okullardan çıkan beyinleri yıkanmış gençler tersine beyin göçü kisvesiyle 'parlak çocuk' olarak lanse edilerek başta Aselsan ve HAVELSAN olmak üzere kritik kurumlara yerleştirildi. 17-25 Aralık'tan sonra bu üniversiteler Türkiye aleyhine açıkça kara propaganda yaptı. Nitekim hakkında tutuklama kararı olan Şerif Ali Tekalan, North American Üniversitesi'ne rektör atanırken örgütün propaganda imamı Emre Uslu da başka bir FETÖ üniversitesinde akademisyen olarak istihdam edildi. Örgüt bu üniversiteler aracılığıyla ABD'de Türkiye'yi şikâyet eden, hatta terör örgütü PKK'ya bile destek veren bildirilere imza atıyor, firari FETÖ üyelerine bu kurumlarda iş veriyor. Bu okulların çoğu FETÖ'nün ABD'de Texsas Gulf Foundation adıyla açtığı vakıf aracılığıyla kuruldu. Okul ücreti ABD'deki üniversitelere kıyasla düşük. 1 yıllık eğitim ücretleri 7 bin ila 12 bin dolar arasında değişiyor. FETÖ başarılı ancak gelir seviyesi düşük öğrencileri de burslarla kandırdı. FETÖ'nün ABD'deki bir başka okulu Virginia International Üniversitesi'nin rektörü de örgütün en güçlü finansörlerinden eski Bursa İmamı İsa Saraç. FETÖ bu üniversiteyi 15 Temmuz sonrasında Türkiye'den firar eden üyeleri için insan kaynakları merkezi gibi kullanıyor. Hakkında tutuklama kararı bulunan örgütün propaganda imamı Emre Uslu üniversitede tam zamanlı çalışan bir akademisyen. Eski futbolcu Hakan Şükür, darbe girişiminin olduğu saatlerde FETÖ propagandası yapan sunucu Şemsettin Efe ve basketbolcu Enes Kanter bu okullarda ders veriyor.





Örgüt, Türkiye'de kapatılan FETÖ okullarındaki öğrencilere 5 bin dolar burs vereceğini böyle duyurdu.



İHANET BİLDİRİSİNE DESTEK

ABD'deki FETÖ üniversiteleri son 2 yıldır da Türkiye aleyhine çalışmalar da yapmaya başladı. North American Üniversitesi'nin birinci rektörü Recai Peçen geçen yıl terör örgütü PKK'nın eylemlerine açıkça destek veren "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı akademisyenler bildirisine imza attı. İsmini Reg olarak değiştiren Peçen 28 Mart 2015'te FETÖ yanlısı ABD'li Kongre üyelerinin Dışişleri Bakanı John Kerry'ye yazdığı Erdoğan karşıtı mektuba da sosyal medyadan destek verdi.