‘Anayasa değişikliği doping etkisi yapacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğinin ülkede doping etkisi yapacağını belirterek Türkiye’nin yeniden dünyanın parlayan yıldızı olacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Borsa İstanbul'un kuruluş yıldönümünde ve yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Erdoğan anayasa değişikliği görüşmelerinde TBMM'de yaşanan kavgaları eleştirerek, "Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için konuşuyorlar. Edep, adap bilmeden bir milletvekilinin ağzına yakışmayacak ifadelerle engelleme gayretindeler. Birbirini bu denli yoran bir siyaset anlayışıyla neticeye varamazsınız" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenler için Türkiye'ye özgü bir model oluşturulabileceğini vurgulayan Erdoğan "Dersini çalışarak gelen bir yapı yok. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bütün bunları gözden geçirmeden duyduklarıyla konuşuyorlar. Dersini çalışmış olsa bu işin aslının bu olmadığını görecek. Dünyadaki sistemi uygulayan ülkelerin sistemi bizim olmazsa olmazımız değil. Biz daha farklı bir sistem yapamaz mıyız? Bir yerden başka bir şey alırsın, bir başkasından başka bir şey alırsın, ülkenin tarihinden, geleneklerinden oluşan bir sistem yaparsın. Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak.

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Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Nihai kararı verecek olan yer; millet. Milli iradesi burada çok çok önemli. Şu anda milli irade dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam ikinci tura geçilir. Millete gidecek yol açılır. Bin yıllık vatanımız olan bu coğrafya yeniden bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı olacaktır" diye konuştu.