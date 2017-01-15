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değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 06:16 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 06:35
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi

değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı.