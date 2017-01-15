Bayrak Operasyonu’yla PKK’nın inlerine girildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde, Jandarma ile Polis Özel Harekât Timleri ortak operasyon yaptı. PKK’ya ait 9 sığınak imha edildi. Toprak altından içinde patlayıcı ve uyuşturucu olan bidonlar çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı kış operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için önceki gün 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş' operasyonu başlatıldı. Operasyona, Jandarma ve Polis Özel Harekât Timlerinden oluşan toplam 600 güvenlik mensubu katıldı.



DÖRT GÖZALTI VAR

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararları çerçevesinde, 28 ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 1'i silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydı olan 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



HAVADAN DESTEK

Hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 9 ayrı sığınak bulundu. Bombalı tuzaklara karşı alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınaklarda eğitimli köpeklerinin kullanıldığı aramalarda, toprağa gömülü bidonların içinde 18 kilogram kubar esrar ile 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 2 PKK kıyafeti, yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek, sığınak yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, çok sayıda mutfak malzemesi ile tıbbi malzemeler ele geçirildi.



BOMBA İMALATHANESİ

Operasyonda arazide toprağa gömülü şekilde ele geçirilen bidonların içinde, 100 kilogram amonyum/nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile 20 kilogram toz gübre, 50 kilogram amonyum/nitrat, bin 100 patlayıcı torpil, 25 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, 34 büyük pil, 20 küçük pil ile muhtelif malzeme ele geçirildi.