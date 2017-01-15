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KKTC'de 9 gözaltına alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 16:36
KKTC'de 9 albay gözaltına alındı
KKTC'de 9 albay gözaltına alındı

KKTC'de 'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.