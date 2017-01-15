Sakarya’da 18 polise tutuklama

Ankara: Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın firari sanıkları 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.

Sakarya: 18 polis tutuklandı.

Konya: Hava Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Kırşehir: Sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Nevşehir: 4. sınıf emniyet müdürü Öner K., başkomiser Cavidan C.U., polis memurları Mustafa Ruhi N. ve Onur A. tutuklandı.

Düzce: Daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 3 eski komiser tutuklandı. 2 polis de gözaltına alındı.

Balıkesir: 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli: By Lock'çu 1 polis tutuklandı.

Yalova: 7 polis tutuklandı.

Malatya: 3 öğretmen tutuklandı.

Erzincan: Aralarında kapatılan dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile işadamlarının olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kütahya: Eski Emniyet Müdür Yardımcıları Seyit Özden Kutup ile Mehmet Paköz, gözaltına alındı.



Alpaslan KÖRÜKCÜ-Hüseyin CUMALI-Halit TURAN-İhsan TUNÇOĞLU