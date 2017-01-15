Sakarya’da 18 polise tutuklama

Ankara: Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davanın firari sanıkları 2 eski astsubay başçavuş tutuklandı.
Sakarya: 18 polis tutuklandı.
Konya: Hava Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı.
Kırşehir: Sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Nevşehir: 4. sınıf emniyet müdürü Öner K., başkomiser Cavidan C.U., polis memurları Mustafa Ruhi N. ve Onur A. tutuklandı.
Düzce: Daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 3 eski komiser tutuklandı. 2 polis de gözaltına alındı.
Balıkesir: 3 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli: By Lock'çu 1 polis tutuklandı.
Yalova: 7 polis tutuklandı.
Malatya: 3 öğretmen tutuklandı.
Erzincan: Aralarında kapatılan dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile işadamlarının olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kütahya: Eski Emniyet Müdür Yardımcıları Seyit Özden Kutup ile Mehmet Paköz, gözaltına alındı.
Alpaslan KÖRÜKCÜ-Hüseyin CUMALI-Halit TURAN-İhsan TUNÇOĞLU