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TBMM takvimi şekillendi

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 18:28 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 18:39
TBMM takvimi şekillendi
TBMM takvimi şekillendi

Meclis Genel Kurulu bugün Anayasa değişiklik teklifini bitirecek.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir gün ara verecek ve Salı günü Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı'nı görüşecek. 18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor. Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına on gün ara vermesi bekleniyor.