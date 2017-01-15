Yaşayan 15 Temmuz Müzesi kuruluyor

Henüz hazırlık aşamasındaki müze ile ilgili yol haritasının belirleneceği '15 Temmuz Müzesi Çalıştayı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "15 Temmuz şehitlerinin, gazilerinin hatırasını yaşatmak için kurulan 15 Temmuz Derneği'mizle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tüm kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, 15 Temmuz Müzesi açmayı planlıyoruz. Bu müze, bilinen anlamda bir müze olmayacak, yaşayan bir müze olacak. Sadece olup bitmiş bir olaydan bahseden, onun hatıralarını toplayan bir müze değil, aynı zamanda sürüp gitmekte olan bir mücadelenin başlangıç noktasını simgeleştiren bir müze olacak. Sadece 15 Temmuz değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren bir darbe geleneğinin, millet ve vatan düşmanlığının evveliyatını da, 27 Mayıs'larını da anlatacak olan, onları da milli hafızada tekrar canlandırarak genç kuşaklara aktaracak bir müze olacak. Bu müze tasarlanırken yeni teknolojilerle, yeni iletişim ve paylaşım teknolojilerinin de müzeye entegre edilebileceği açık uçlu yaklaşımla tasarlanacak. Bu müze sürekli gelişecek" dedi.