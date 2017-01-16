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'te Türk düştü

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 06:29 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 06:53
Bişkek'te Türk kargo uçağı düştü
Bişkek'te Türk kargo uçağı düştü

’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi nın düştüğü açıklandı. Kazada 6'sı çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45'te düştü. Havalimanı'na iniş sırasında düşen , binaların üzerine düştüğü bildirildi.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre, uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapıyor.