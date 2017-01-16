X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kahramanmaraş’ta FETÖ'nün adliye imamları yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’ta 'nün adliye imamları yakalandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 19:53
Kahramanmaraş’ta FETÖ'nün adliye imamları yakalandı!
Kahramanmaraş’ta FETÖ'nün adliye imamları yakalandı!

’ta /PDY soruşturması kapsamında örgütün “adliye imamları” oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY'nin adliye örgütlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün adliye imamları oldukları iddia edilen öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliye personeline örgütün haberleşme sistemi "Bylock" programını yükledikleri öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.