Son dakika haberi: Ak Parti'den referandum açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum tarihine ilişkin, "Teknik olarak söylüyorum, en erken olabilme imkanı 26 Mart, en geç olabilme imkanı da 16 Nisan. Bu 26 Mart olabilir. Yoksa 2 Nisan olabilir. En geç de 16 Nisan olabilir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın mensuplarının anayasa değişiklik teklifine ilişkin sorularını yanıtladı. Referandum tarihine ilişkin önemli bilgiler veren Elitaş, açıklamasında şunları kaydetti:



"ASIL GİZLİLİĞİ İHLAL EDEN ONLAR"



Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamasında CHP'nin "gizli oy"a ilişkin itirazlarının hatırlatılması üzerine Elitaş, "CHP'li milletvekili arkadaşlar girdiler içeriye, telefonla konuştular, arkasından kendi oylarını canlı yayınla anlattılar, asıl gizliliği ihlal eden onlar. CHP'li yayın yapmaya, kameramanlığa hevesli milletvekilleri anlaşılan o ki kendi milletvekillerinin hangi tür oy kullandıklarını tespit edebilmek için bu işlemi yapıyorlar. Kabinin içerisine giriyorlar. CHP'nin jandarmalık görevi yok. Müfettişlik görevi yok. Anayasa Mahkemesine giderler zaten alışkanlıkları. Anayasa Mahkemesine giderler, Anayasa Mahkemesi buna karar verir" dedi.



İKİNCİ TUR OYLAMADA FİRE OLUR MU?



Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasında "fire" olup olmayacağına ilişkin soruya da Elitaş, "Birinci maddeden itibaren en az 341 en fazla 347 oldu. AK Parti ile MHP'nin oy kullanabilir milletvekili sayısı 354 -Sayın Meclis Başkanımız ve Meclis Başkanvekilini saymadığımız için- 354 milletvekili arkadaşımız oy kullanabilir durumda. En düşük 341 çıktık. Demek ki 13 tane farklı oy kullanılıyor. AK Parti ile MHP arasında. Yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 arkadaş MHP'den oy kullanmayacağını beyan attılar. 7 dersek 6 milletvekili kalıyor yani bunu hangi partiden olduğunu araştırmak bence doğru değil" yanıtını verdi.



"CHP TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMİŞ"



Düşünebiliyor musunuz, CHP Genel Başkanı talimat veriyor, herkes kürsüyü işgal ediyor. CHP Genel Başkanı talimat veriyor, kabinlerde uyuyor milletvekilleri, kabinlerde bekliyor. Ondan sonra gizli oylama diyorlar. Yani şu anda CHP teslim bayrağını çekmiş. Teslim bayrağını çekerken vuruşarak teslim edelim diyorlar. Yaptıkları iş bu. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendine güveni yok, cesareti yok."

REFERANDUM NE ZAMAN OLUR?



Referandum tarihine ilişkin soruya Elitaş, "Teknik olarak söylüyorum, en erken olabilme imkanı 26 Mart, en geç olabilme imkanı da 16 Nisan. Çünkü bu süreler içerisinde TBMM'den gidebilecek normal bir zaman var, bir de Cumhurbaşkanımızın bekletebileceği, uzatabileceği belli bir süre var, 15 gün. Yani bu TBMM'den gidecek normal zamanla Cumhurbaşkanının uzatabileceği sürenin sınırına baktığımızda 16 Nisan'dan sonrası olabilmiyor. Yani olası zamanları değerlendiriyoruz. Eğer Perşembe ya da Cuma günü parlamentodan geçip zaten önergelerle değişiklik olmadığı için doğrudan doğruya metni Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanlığına havale edecek. Cumhurbaşkanı aynı gün veya diğer günü yaparsa onayladığı takdirde referanduma göndermek üzere Resmi Gazete'ye yayınlatmak üzere gönderdiği takdirde bu 26 Mart olabilir. Yoksa 2 Nisan olabilir. En geç de 16 Nisan olabilir yani teknik olarak söylüyorum" dedi.

"TBMM'DEN DE GEÇMESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ENDİŞEMİZ, TEREDDÜDÜMÜZ YOK"



Erken seçim tartışmalarının hatırlatılması üzerine Elitaş, "Bizim A, B planımız yok. Bizim A planımız bunun inşallah millet iradesinden geçeceği kanaatindeyiz. TBMM'den de geçmesiyle ilgili herhangi bir endişemiz, tereddüdümüz yok" diye konuştu.

"NİYET OKUYUCU TAVŞAN GİBİ"



Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmalarının hatırlatılması üzerine Elitaş, "Niyet okuyucu tavşan gibi bunlar her şeyden niyet okuyorlar. Burada affedersiniz amiyane tabirle horozun altında cücük aramaya benzemez bu iş. Onun için hiçbir veri, done bulamadıklarından dolayı buna sarılıyorlar. Zavallı bir siyaset" dedi.

"BİZİM DE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"



"Meclis Başkanı'nın ikinci tura yetişme ihtimali var mı?" sorusuna Elitaş, "En önemli iş sağlık. Meclis Başkanımız hızla iyiye gidiyor. Benim bildiğim İsmail Abi bu anayasa değişikliğinde görev yapma aşkıyla hızlı şekilde iyileşecek diye düşünüyorum" dedi.

