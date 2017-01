Bunlar da Fuat Avni’nin köşe yazarları!

Fuat Avni Twetter hesabını açan kişi olarak FETÖ iddianamesine giren Said Sefa isimli FETÖ’cü hainin kurduğu haber sitesinde birçok FETÖ tetikçisi ismin köşe yazdığı ortaya çıktı. Bu isimler arasında Ahmet Altan, Yavuz Baydar, Eser Karakaş ve Ergun Babahan da var…





Teröristbaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyadaki tetikçisi Fuat Avni ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya başladı. Fuat Avni Twetter hesabını açan kişi olarak FETÖ iddianamesine giren Said Sefa isimli FETÖ'cü hainin kurduğu haber sitesinde birçok FETÖ tetikçisi ismin köşe yazdığı ortaya çıktı. Bu isimler arasında Ahmet Altan, Yavuz Baydar, Eser Karakaş ve Ergun Babahan da var…

Bu isimler arasından Ahmet Altan tutuklu. Yavuz Baydar ve Ergun Babahan ise yurtdışına kaçtı.

Bu isimler dışında Sezin Öney, Defne Koryürek ve Sedat Laçiner'in isimleri de dikkat çekiyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin eski rektörü Sedat Laçiner FETÖ davasından tutuklu.





FUAT AVNİ CHP'NİN KANALI HALK TV'NİN MÜDAVİMİ ÇIKTI

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyadaki tetikçisi Fuatavni hesabının kurucusu Said Sefa'nın CHP'nin kanalı Halk TV'nin de düzenli konukları arasında yeraldığı da ulaşılan bilgiler arasında. Halk TV'nin programlarına çıkarak düzenli olarak Türkiye düşmanlığı yapan Said Sefa'nın PKK'ya yakın haber sitelerinde sık sık boy gösterdiği de ortaya çıktı.





PKK'NIN GAZETESİ ÖZGÜR GÜNDEM'İN DE NÖBETÇİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

FETÖ'cü Said Sefa'nın karanlık ilişkileri sadece CHP'nin kanalı Halk TV ile sınırlı değil. FETÖ'cü hain Said Sefa, Can Dündar gibi PKK'nın Gazetesi Özgür Gündem'e nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği de yapmış. Hakkında terör örgütü propagandasından dava açılan Said Sefa'nın Sur'a giderek hendekler kazan PKK'lı teröristlere destek verdiği de haber sitelerinde geniş yer almıştı.





SAMANYOLU HABER'DE FUAT AVNİ YORUMLARI YAPIYORDU

FETÖ'nün TV kanalları Samanyolu Haber ve Bugün TV'ye çıkarak siyasi yorumlar yapan FETÖ'cü hain Said Sefa, haber spikerinin sorduğu "Fuatavni'nin son mesajlarına ne diyorsunuz" şeklindeki sorulara verdiği uzun cevaplar dikkatlerden kaçmıyor.





ROTAHABER'DE FUATAVNİ İSMİYLE KÖŞE YAZMIŞ

FETÖ'nün muhafazakar medyaya soktuğu kripto isimlerden biri olan Ünal Tanık tarafından kurulan Rotahaber isimli haber sitesinde uzun süre Fuatavni ismiyle köşe yazan Said Sefa, Ünal Tanık'ın yurdışına kaçmasından sonra kendi sitesini kurarak Ahmet Memiş ile birlikte yoluna devam etmiş. Yardımcısı Ahmet Memiş tutuklanırken kendisi yurdışına kaçarak ihanet faaliyetlerine Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde devam ediyor.

Kaynak: Sabah.com.tr