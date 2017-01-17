El Bab için 3 aşamalı plan

Kent kuşatılacak, DEAŞ’ın lojistik yolları kesilecek. El Bab içinden alınacak istihbaratlarla nokta hedefler vurulacak

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 146 gün geride kaldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), El Bab kentindeki DEAŞ temizliğine devam ediyor. TSK'dan yapılan son bilgilendirmede, Suflaniyah ve Kabr al Mukri'nin ele geçirilmesine çalışıldığı belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile 180 DEAŞ hedefine atış yapıldığı, örgütün barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Türk savaş uçakları da, El Bab'daki 8 DEAŞ hedefini vururken, 5 bina, 1 karargâh binası ve 2 bombalı aracın imha edildiği belirtildi.



TAMAMEN KUŞATILACAK

Kritik bir nokta olan ve DEAŞ terör örgütünün en fazla direnç gösterdiği bölge haline gelen El Bab için 3 aşamalı bir temizlik planı uygulanıyor. Güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre, öncelikle El Bab'ın tüm cephelerden kuşatılması tamamlanacak. Kentin çevre mahallelerinde kuşatma sürerken plan dahilinde, El Bab'a giden tüm ikmal yollarının kesilmesi ve DEAŞ'ın içeride boğulması hedefleniyor.