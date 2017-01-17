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’nün önemli ismi ’da yakalandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 20:22 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 02:20
FETÖ’nün önemli ismi Manisa’da yakalandı!
FETÖ’nün önemli ismi Manisa’da yakalandı!

’nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda örgütün önemli isimlerinden olduğu iddia edilen Aydın K. yakalandı.

Fetullah Gülen'in bir dönem en yakınındaki isimlerden biri olan ve 2006'da TSK içindeki Fetullahçı örgütlenmeyi ayrıntılarıyla Genelkurmay Askeri Savcılığına anlatan 'in katıldığı televizyon programlarında Aydın K. (65) ile birçok ismin örgütün çekirdek kadrosunda yer aldığını söylemesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, memleketi 'nın Salihli ilçesi olan Aydın K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Aydın K., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince birden fazla adrese yapılan operasyonla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.