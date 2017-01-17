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Nevşehir’de 'ByLock'cu 20 polis adliyeye sevk edildi

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 11:29
Nevşehir’de 'ByLock'cu 20 polis adliyeye sevk edildi
Nevşehir’de 'ByLock'cu 20 polis adliyeye sevk edildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 20 polis adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 4. sınıf emniyet müdürü Yakup K., Ünfan K., Muhammet Mustafa A., Yılmaz D., Şerefettin A., emniyet amiri Yusuf H., komiser ve komiser yardımcıları İbrahim S., Saffet K., Mehmet O., Yılmaz D., Mehmet A., Murat G., Sefa Ö., polis memurları Bayram Y., Mustafa K., Mustafa B., Yaşar Ç., Mustafa Ş., Mehmet K., Tekin G. emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen beş 4. sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser ve komiser yardımcısı ile 7 polis memuru meslekten ihraç edilmişti.