Reina saldırganı Abdülkadir Masharipov hakkında flaş detay!

İstanbul Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un 6 yıl önce memleketi Özbekistan'dan Afganistan'a gittiği, terör örgütüne üye olmak suçundan Özbekistan'da arananlar listesinde olduğu öğrenildi

Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi.

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.