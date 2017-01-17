Başbakan'dan Reina saldırganının yakalanmasından sonra ilk açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Reina saldırganının yakalanmasına ilşkin ilk açıklamayı yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir.

Başbakan Binali Yıldırım MYK toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu