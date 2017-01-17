Son dakika haberi: Reina teröristinin çıkarılma anı kamerada

Reina teröristinin yakalanma anına ilişkin ajanslara düşen son dakika görüntülerde polislerin kendilerini kutlamaları görülmeye değer... Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden teröristin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının yakalanmasının ardından polislerin bir birbirlerine sarılarak kendilerini kutladıkları görülüyor.

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı.

İstanbul Esneyurt'ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

EKİPLER BİRBİRLERİNE SARILARAK KENDİLERİNİ KUTLUYOR

Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANDIĞI EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ