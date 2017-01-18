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nde 2. tur görüşmeleri başladı

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 17:17
Anayasa değişikliğinde 2. tur görüşmeleri başladı
Anayasa değişikliğinde 2. tur görüşmeleri başladı

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin müzakerelerine geçildi.

* Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlandı. İkinci tur, teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici olduğu için büyük önem taşıyor.

*Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak.

*Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

*İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

*Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

*İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLER ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE 1. TUR TAMAMLANDI