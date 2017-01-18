Ankara'da doğalgaz patlaması

Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Yetkililerin yaptığı ilk açıklamaya göre patlamaya neden olanın doğalgaz olduğu söylendi.

Ankara'nın Çankaya Küçükesat semtinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bir ev çöktü. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

ANKARA’DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan'dan doğalgaz patlamasına ilişkin yaptığı açıklamada "Çok büyük ihtimalle doğalgaz patlaması bir terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok. Hacettepe Hastanesinde 3 yaralımız var, 3'ü de çökmüş olan daireden çıkmış yani patlamanın merkezinden çıkmışlar, çok ağır bir durumları yok. Şu anda ölü yok, binanın içerisinde insan olduğuna dair bilgi yok henüz, hiç kimsenin kalmadığını biliyoruz" dedi.

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Açıklamada, "İlimiz Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokakta bulunan bir binada saat 21.00 sularında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilerek müdahale etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bina çevresinde de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.



Patlama sonucunda üç katlı olan binanın son katı kullanılamaz hale geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Patlama sırasında binada bulunan 3 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



Patlamanın meydana geldiği binanın çökme anı kamerada