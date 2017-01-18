FETÖ cinayetleri ‘Medya iddianamesi’nde

Bugün Sabah.com.tr’nin yayınladığı ve FETÖ’nün medya ayağındaki isimlere istenen cezaların belli olduğu iddianamede ihanet örgütünün işlediği, bulaştığı ve adının geçtiği cinayetlere yer verildi. “FETÖ’nün silahlı terör örgütü olması” başlığı altında yer verilen metinde Hablemitoğlu’ndan Kozinoğlu’na, kumpas davalarının tutuklularından harp okulu öğrencilerinin ölümüne bir çok ölümden sorumlu olduğu belirtildi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının faili Fetullahçı Terör Örgütünün medya-sosyal medya ayağındaki kritik isimler hakkında hazırlanan ve ceza istemlerinin belli olduğu FETÖ iddianamesinde örgütün silahlı bir terörist unsur olmasına da değinildi.

"İntihar, kaza ve doğal nedenler olarak görünse de FETÖ'nün kamu gücü üzerinden işlediği cinayetler" olarak anılan FETÖ için kritik dönemeç en büyük cinayetin 15 Temmuz olduğunun üzerinde duruldu.

İşte İddianameden öne çıkanlar:

15 TEMMUZ BUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ

"(…) Kamuoyu tarafından bilinen bazıları burada hatırlanmalıdır. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminde bu husus çok açık görülmüştür. Örgüt devlet içerisine sızmış mensupları tarafından yine devletin kendilerine kamu adına tahsis ettiği silah ve teczizatı kullanarak darbe girişiminde bulunmuş, 250'ye yakın masum vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımızı da yaralamıştır.

HABLEMİTOĞLU, DANIŞTAY SALDIRISI VE DAHASI…

Daha öncesinde de Necip Hablemitoğlu cinayeti, Danıştay Saldırısı ve Mustafa Akın'ın öldürülmesi olaylarında da FETÖ izleri olduğu konusunda ilgili dosyalarda ciddi kuşkular oluşmuştur. Örgütün kamu içerisindeki yargı ve silahlı kolluk 20/196 gücünü usulsuz kullanması sonucu Yarbay Ali Tatar, Berk Erden, Ali Tarık Akça ve Enver Arpalı intihar etmiş yine Kaşif Kozinoğlu, Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Kurmay Albay Murat Özenalp, Kuddusi Okkır, Uçkun Geray, Engin Aydın, Mehmet Haşimoğlu, Mehmet Koral, Hüseyin Görüm, Muzaffer Tekin, Emcet Olcaytu ve niceleri kumpas soruşturma ve davalarda tutukluluk şartları altında ölmüştür.

HAKİM ADAYI DİDEM YAYLALI VE ÖĞRENCİ ERKAN ERYİĞİT'İN ÖLÜMÜ…

Yine Hakim Adayı Didem Yaylalı FETÖ'nün örgütlü komplolarına kurban edilerek hakkında disiplin soruşturması yapılan kişilerden olup intihar edenlerdendir. Yine Kara Harp Okulu öğrencisi Erkan Eryiğit örgüt mensupları tarafından şok mangalarına alınarak harbiyeden uzaklaşmaya zorlamış bünyesi dayanamamış ve kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir.

Bu ölümler ister intihar ister kaza veya doğal sebeple ölüm sayılsın temelinde örgütün kamu gücünü kişilere karşı bir cebir şiddet aracı olarak kullanması yatmaktadır.

HRANT DİNK SUİKASTI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, 19.01.2007 günüateşli silahla Ogün Samast isimli şahıstarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan soruşturmada ihmali olanlar ile ilgili yapılan tahkikat sonucu hazırlanan iddianamede özetle şüpheliler Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar'ın emniyet içerisinde Fetullah Gülen Cemaatinin yapılanmasında görev aldıkları (...)

SİLAHLI ÖRGÜT SAYILMASI İÇİN YETERLİ

Bir örgütün silahlı örgüt sayılabilmesi için, örgütün varlığıyla ilgili üye sayısı, hiyerarşik yapı, disiplin, işbölümü ve organizasyon, devamlılık, örgütün amacına bağlılık, örgüt üyeleri arasında irade birliği şartlarının yanında ayrıca en önemli şart olarak örgütün amacını gerçekleştirmeye elverişli nitelik ve nicelikte silah bulunması gerekir. Örgüt mensuplarının tamamı olmasa bile bir kısmının silahlı olması, silahlı terör örgütünün oluşması için yeterlidir."

Kaynak: Sabah.com.tr