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’nün medya tetikçisi yakalandı

ÖZGÜR YILDIZ ÖZGÜR ÖZDEMİR SELÇUK SOYDAN
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017
FETÖ’nün medya tetikçisi yakalandı
FETÖ’nün medya tetikçisi yakalandı

’den aranan sitesi sahibi Ünal Tanık ’da saklandığı evde gözaltına alındı. Evden örgüt dokümanları çıktı

'nün İstanbul il yapılanması içinde yer alan ve bu soruşturma kapsamında aranan, örgütün yayın organlarından internet sitesi sahibi Ünal Tanık, 'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde saklandığı evde yakalandı. Uzun yıllar çalıştığı Kanal 7 grubundan ayrıldıktan sonra rotahaber.com sitesini kuran Tanık, 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde gerek kendi sitesinden gerek FETÖ'nün kapatılan medya organlarında 'örgüt sözcülüğü' yaptı. Yurtta dün yapılan FETÖ operasyonları ise şöyle:
Giresun: 24 ByLock'çu polis gözaltına alındı. 1 il ablası, 2 avukat tutuklandı.
Nevşehir-Kayseri: 15 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun: 5'i emniyet müdürü 8 polis gözaltına alındı.
Mersin: 18 ByLock'çı polis tutuklandı.
Gümüşhane: 11 By Lock kullanıcısı tutuklandı.
Kırşehir: Himmet toplayan Ufuk Sağlık-Sen üyesi 10 ebe ve hemşire tutuklandı.
Düzce: 5'i üniversite öğrencisi 9 şüpheli tutuklandı.
Burdur: 8 ByLock'çı polis tutuklandı.
Malatya: 7 öğretmen tutuklandı.
Van: 8 Adliye çalışanı tutuklandı.
Kastamonu: ByLock'çı 4 öğretmen tutuklandı.
Erzurum: 3 örgüt imamı tutuklandı.
Eskişehir: Daha önce meslekten ihraç edilen 2 eski polis tutuklandı.