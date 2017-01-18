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İşte örgüt içi izdivaç kepazeliği

ERKAM ÇOBAN
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017
İşte örgüt içi izdivaç kepazeliği
İşte örgüt içi izdivaç kepazeliği

'nün tutuklu evlendirme imamı E.K.'nın yazışmaları ortaya çıktı;

'nün tutuklu evlendirme imamı E.K.'nın yazışmaları ortaya çıktı;
Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?
Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.
Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.
Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?
Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış. Abla çok keyifli ve şakirt.
Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın.