İşte örgüt içi izdivaç kepazeliği

FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı E.K.'nın ByLock yazışmaları ortaya çıktı;

FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı E.K.'nın ByLock yazışmaları ortaya çıktı;

Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?

Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.

Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.

Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?

Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış. Abla çok keyifli ve şakirt.

Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın.