Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüştü. Görüşme sonrasından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde şahsen benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim” dedi. Bahçeli ise "Genel Başkanım gereğini söyledi" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti. İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti.

"GENEL BAŞKANIM GEREĞİNİ SÖYLEDİ"

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Anayasa değişikliğiyle iligili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Bahçeli ise; "Genel Başkanım gereğini söyledi." ifadelerini kullandı.