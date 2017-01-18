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Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 12:56
Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , MHP Genel Başkanı ile TBMM'de görüştü. Görüşme sonrasından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde şahsen benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim” dedi. Bahçeli ise "Genel Başkanım gereğini söyledi" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı 'nin görüşmesi sona erdi. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti. İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti.

"GENEL BAŞKANIM GEREĞİNİ SÖYLEDİ"

Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim görüşmeye ihtiyacım vardı. Anayasa değişikliğiyle iligili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Bahçeli ise; "Genel Başkanım gereğini söyledi." ifadelerini kullandı.