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Meclisteki ısırılma'da flaş gelişme

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 18:25
Meclisteki ısırılma'da flaş gelişme
Meclisteki ısırılma'da flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine başlatıldı.

Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta'nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi. Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi'nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta'yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.