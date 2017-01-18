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Yargı Birlik Üyeleri 'de -

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 13:17 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 13:21
Yargı Birlik Üyeleri Külliye'de - CANLI
Yargı Birlik Üyeleri Külliye'de - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı si'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap ediyor.

Cumhurbaşkanlığı si'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap eden , "14 yıl önce ülke yönetimini devraldığımızda Türkiye'yi 4 temel üzerinde kalkındıracağımızı söyledik. Eğitim, Adalet, Sağlık, Ekonomi... Bu uğurda gece gündüz çalıştık, nice engelleri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Yargıyı milletin değil belli bir örgütün emrine sokmaya çalışanlar varken, bir yandan da yargıyı vesayet altına almayan anlayış mevcuttur.

AYRINTILAR GELİYOR...