Yargı Birlik Üyeleri Külliye'de - CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 yıl önce ülke yönetimini devraldığımızda Türkiye'yi 4 temel üzerinde kalkındıracağımızı söyledik. Eğitim, Adalet, Sağlık, Ekonomi... Bu uğurda gece gündüz çalıştık, nice engelleri aştık, nice mücadelelerden galip çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Yargıyı milletin değil belli bir örgütün emrine sokmaya çalışanlar varken, bir yandan da yargıyı vesayet altına almayan anlayış mevcuttur.

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