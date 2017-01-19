26 BDDK çalışanına ByLock tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen BDDK çalışanları hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurulu(BDDK) çalışanı 28 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı.

Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları ardından silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları gerçekleştirilen 26 şüpheli tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.