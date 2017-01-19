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26 çalışanına

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 20:03
26 BDDK çalışanına ByLock tutuklaması
26 BDDK çalışanına ByLock tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu mesajlaşma programı kullandığı belirlenen çalışanları hakkında kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurulu() çalışanı 28 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı kullandığı belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı.

Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları ardından silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında ya sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları gerçekleştirilen 26 şüpheli tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.